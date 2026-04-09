Regresa Chico Buarque a Cuba tras 34 años en gesto de solidaridad con el pueblo cubano

El reconocido músico, compositor y escritor brasileño Chico Buarque se encuentra en La Habana, en una visita que marca su regreso a la nación caribeña después de 34 años.

El artista llegó a la isla en la víspera, en respuesta a una invitación directa del fundador de la Nueva Trova Cubana, Silvio Rodríguez, en un viaje que ambos han calificado como un acto de solidaridad con el pueblo cubano en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como del agravamiento de la crisis energética global que afecta también a la isla.

La noticia del arribo fue desvelada por el propio Buarque este miércoles a través de su cuenta oficial en Instagram, donde compartió una imagen junto a Silvio Rodríguez en el emblemático Malecón habanero, con un automóvil clásico como testigo del encuentro entre dos gigantes de la canción latinoamericana.

En la publicación, el artista brasileño subrayó que su presencia en Cuba constituye “una demostración de solidaridad al pueblo y al país”, en un contexto de crecientes presiones externas contra la nación.

Como parte de las actividades previstas para esta jornada, ambos cantautores tienen programado grabar este jueves en un estudio de la capital cubana una versión renovada de “Sueño con serpientes”, una de las composiciones más emblemáticas de Silvio Rodríguez.

El tema será lanzado en las próximas semanas en las principales plataformas digitales, según anunciaron fuentes cercanas a los artistas.

La amistad entre Chico Buarque y Silvio Rodríguez se extiende por más de medio siglo, forjada en afinidades estéticas profundas y en el compromiso político compartido con las luchas de los pueblos de Nuestra América.

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