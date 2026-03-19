Registran nuevo sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto perceptible en la noche de este miércoles, localizado en el extremo oriental del país.

Según el reporte oficial del centro especializado, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 08:55 pm (hora local). Los especialistas localizaron el epicentro en las coordenadas 19.83 grados de latitud norte y los -74.35 grados de longitud oeste, con un foco o hipocentro establecido a una profundidad de 10.0 kilómetros. La magnitud del evento fue calculada en 4.6 en la escala correspondiente.

El epicentro se situó a 39 kilómetros al suroeste de Maisí, en la provincia de Guantánamo.

“Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de algunas localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo”, informó el Servicio Sismológico Nacional Cubano.

Este nuevo evento sísmico constituye el sismo perceptible No. 05 del año en curso. De acuerdo con las autoridades científicas, el movimiento de este miércoles es una réplica del sismo de 6.0 de magnitud ocurrido en la misma región el pasado 17 de marzo.

Los organismos de la Defensa Civil y las autoridades locales en ambas provincias se mantienen atentos a la evolución de la actividad sísmica, mientras se continúa evaluando la situación y recopilando información sobre posibles daños.

Más detalles en video:

 

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