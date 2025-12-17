Recuperan capacidades de generación con crudo nacional en termoeléctrica de Santa Cruz del Norte

Recuperar las capacidades de generación en las termoeléctricas que utilizan crudo nacional constituye uno de los objetivos centrales del Programa de Gobierno para el sector energético, un empeño que avanza con intervenciones técnicas de alto impacto.

En este marco, brigadas especializadas de mantenimiento asumen una intervención emergente en la máquina tres de la Central Termoeléctrica “Ernesto Guevara de la Serna”, ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque.

Los trabajos, de gran complejidad, están dirigidos a restablecer y potenciar el funcionamiento de esta unidad. Una vez concluida esta etapa, se prevé que el bloque duplicará la entrega de energía al Sistema Eléctrico Nacional, superando los indicadores de potencia que reportaba antes de la parada y garantizando una operación con mayor estabilidad y confiabilidad, en contribución directa a la estabilización del servicio eléctrico en el país.

Más detalles en video: