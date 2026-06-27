Reconocen resultados de Villa Clara en la emulación por el 26 de Julio

Tomada de Radio Rebelde. 

Los resultados en la emulación moncadista otorgaron a Villa Clara la condición de territorio destacado.

El reconocimiento está validado por los resultados de este territorio en las esferas social y económica.

Foto tomada de Radio Rebelde.

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