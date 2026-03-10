Reconocen creatividad y trayectoria en jornada por el Día de la Prensa Cubana

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) confirió este martes la distinción Félix Elmusa a un grupo de sus afiliados que acumulan 15 o más años de trabajo ininterrumpido en el gremio, en reconocimiento a una labor creativa relevante. El acto, celebrado en el marco de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana, estuvo dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Durante la ceremonia fueron agasajados con la distinción jóvenes de los diarios Granma y Juventud Rebelde, de la revista Bohemia, de la agencia Prensa Latina, la radio y la televisión, nueve de los medios nacionales y 20 colegas de los medios provinciales.

A nombre de los galardonados, la periodista Yisell Rodríguez destacó que en los tiempos de crisis y urgencias se eleva la importancia del periodismo, “una profesión que acompaña a la ciudadanía en esa aventura difícil y hermosa que es la vida”.

Durante sus palabras, subrayó las complejidades del contexto actual para el ejercicio de la comunicación en el país: “Este año en especial la crisis energética nos obliga a reinventarnos en nuestra profesión entre largos apagones y severas dificultades para la movilidad”.

Rodríguez también evocó la figura que da nombre al reconocimiento. Afirmó, asimismo, que en los actuales tiempos no pocos colegas están dispuestos a dar la vida por su patria, como lo hizo Félix Elmusa, quien fuera miembro de los expedicionarios del yate Granma, asesinado en Niquero, al oriente de Cuba, por la dictadura de Fulgencio Batista.

Más detalles en video: