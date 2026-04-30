Reconocen a trabajadores con altas condecoraciones en acto encabezado por Díaz-Canel

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó el acto de entrega del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y de imposición de altas condecoraciones de la Central de Trabajadores de Cuba.

Acompañaron al mandatario los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, informa el reportero Singh Castillo.

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