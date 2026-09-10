Reconoce Díaz-Canel a destacados militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, impuso este miércoles, a solicitud del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Medalla de la Amistad a dos destacados militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Lo acompañaron otros dirigentes del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y organismos que han mantenido relaciones de trabajo con el MST en nuestro país. Presentes también, el embajador de la República de Brasil en #Cuba, Christian Vargas, y el representante de la FAO en La Habana, Marcelo Rosende.