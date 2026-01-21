Recibió Raúl al Ministro del Interior de la Federación de Rusia

El general de Ejército Raúl Castro Ruz recibió en la tarde de este martes al ministro del Interior de la Federación de Rusia, general de la Policía Vladímir Alexandróvich Kolokóltsev. En el encuentro, intercambiaron sobre las excelentes relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia y la República de Cuba y la permanente voluntad de fortalecerlas.

En este contexto, el general de Ejército trasladó afectuosos saludos al presidente Vladímir Putin. Participaron además del distinguido visitante, Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba, y otros miembros de la delegación que lo acompañan. Por la parte cubana, estuvieron presentes el miembro del Buró Político y ministro del Interior, general de cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros jefes del citado organismo.

