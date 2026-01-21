Díaz-Canel recibe al ministro ruso del Interior Vladímir Kolokóltsev

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes un encuentro de cortesía con el general de la Policía Vladímir Kolokóltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, quien se encuentra de visita en nuestro país. Acompañaron al mandatario cubano en el Palacio de la Revolución el miembro del Buró Político y ministro del Interior, general de cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros jefes principales del MININT.

