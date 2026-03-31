Recibe Díaz-Canel a líderes ecuménicos de 120 naciones y denuncia impacto del bloqueo como “castigo colectivo”

En un encuentro marcado por el espíritu de hermandad y la coincidencia en los reclamos de justicia, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, intercambió este lunes con una representación de organizaciones ecuménicas internacionales que aglutinan a 600 millones de cristianos de unas 120 naciones.

Los visitantes, quienes realizan una visita pastoral a la Isla en el contexto de Semana Santa, fueron recibidos en el Palacio de las Convenciones, en un diálogo que reflejó el respaldo solidario de esas comunidades de fe al pueblo cubano, reportaron fuentes de la Presidencia.

“Muchas gracias por estar con nosotros; muchas gracias por acompañarnos; muchas gracias por el mensaje de paz y de profunda fe con que nos acompañan”, expresó el mandatario durante el diálogo efectuado en el Palacio de las Convenciones, en un inicio de jornada que evidenció la calidez del intercambio.

Invitados por el Consejo de Iglesias de Cuba y la Iglesia Presbiteriana Reformada, los líderes religiosos desarrollaron una agenda que incluyó el compartir con comunidades de fe y la participación en actividades del Domingo de Ramos, previo al encuentro con el más alto nivel de la dirección del país.

En el transcurso de la conversación, Díaz-Canel subrayó el significado de la presencia de los dignatarios religiosos en territorio cubano y afirmó que la visita “nos está ratificando que Cuba no está sola”.

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