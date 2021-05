Recibe Cuba a embajador de Colombia, Omar García Lazo y a su familia

En la mañana de este jueves tuvo lugar en la sede de la Cancillería de Cuba, el acto de recibimiento al primer secretario de nuestra Embajada en Colombia, Omar García Lazo y a su familia. El funcionario cubano fue declarado injustificadamente persona no grata por el gobierno colombiano el pasado 5 de mayo. La actividad estuvo presidida por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla y el coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Ángel Arzuaga Reyes. En las palabras de bienvenida, el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, expresó que la decisión de las autoridades colombianas de solicitar la salida inmediata del país de Omar y su familia intenta desacreditar el intenso trabajo político que realizó en su misión diplomática y añadió que los argumentos no han sido presentados porque no existen.