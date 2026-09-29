Rechaza Banco Central de Cuba actitudes ilícitas que afecten la ética bancaria

El Banco Central de Cuba (BCC) emitió una declaración de principios a través de su sitio web institucional en la que expresó su rechazo absoluto a actitudes oportunistas, ilícitas o inescrupulosas que afecten la ética y la calidad de los servicios bancarios en el país.

En el documento, la institución subrayó que quienes incurran en tales conductas deberán responder con el rigor de la ley, al tiempo que destacó la honradez y la disciplina que caracterizan al sector bancario nacional.

La ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, enfatizó que la integridad es un pilar fundamental del sistema financiero cubano y reiteró que no se tolerarán prácticas que atenten contra la confianza del pueblo en sus instituciones.

La declaración instruyó a todas las estructuras del sistema bancario a investigar las denuncias sin demoras, depurar las responsabilidades administrativas, laborales y penales que correspondan, y fortalecer los mecanismos de control interno y las auditorías.

Asimismo, orientó coordinar con los órganos competentes del Estado el enfrentamiento a las ilegalidades, proteger a los denunciantes y garantizar la confidencialidad de los procesos, así como reafirmar la ética bancaria y la cultura de denuncia en todas las dependencias.

El Banco Central agradeció a la población por denunciar prácticas indebidas, consideradas un obstáculo para mejorar los servicios en medio de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La entidad enfatizó que la denuncia ciudadana resulta imprescindible para combatir la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones financieras del país.

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