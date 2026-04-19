Realizaron jornada de trabajo voluntario los agricultores de Cuba

Una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo protagonizaron los integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en saludo al aniversario 65 de la victoria contra el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón. El Miembro del Comité Central del Partido y Presidente de la ANAP, Félix Duartes Ortega, encabezó la movilización en la Cooperativa de Créditos y Servicios Wilfredo Díaz en Matanzas, momento oportuno para también condenar el bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba.

¨Mi firma por la Patria¨ convocó la sociedad civil cubana en el contexto de Patria

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Girón Y Patria fueron puntos comunes para la reafirmación de la la soberanía y el principio irrenunciable de unidad nacional como la mayor fortaleza de Cuba frente a las presiones externas.
Redacción Caribe
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Presidente de Cuba asistió a clausura de la V edición del Coloquio Internacional Patria

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asisitió a la clausura del Coloquio Internacional Patria desarrollado entre los días 16 y 18 de abril, en La Habana.
Redacción Caribe
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Concluye en La Habana V Coloquio Internacional Patria con llamado a la resistencia comunicacional

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La quinta edición del Coloquio Internacional Patria concluyó hoy en La Habana después de tres jornadas de análisis sobre buenas prácticas comunicacionales e informativas.
Redacción Caribe
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