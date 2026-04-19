Realizaron jornada de trabajo voluntario los agricultores de Cuba

Una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo protagonizaron los integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en saludo al aniversario 65 de la victoria contra el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón. El Miembro del Comité Central del Partido y Presidente de la ANAP, Félix Duartes Ortega, encabezó la movilización en la Cooperativa de Créditos y Servicios Wilfredo Díaz en Matanzas, momento oportuno para también condenar el bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba.