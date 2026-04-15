Realizan partos y traslados complejos durante evacuación del Aldereguía Lima sin reportar víctimas

El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, calificó de “excelente” la respuesta del personal sanitario y los estudiantes de Ciencias Médicas durante la evacuación del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, donde un incendio registrado la noche del 14 de abril fue controlado sin que se lamentaran víctimas fatales.

Durante un recorrido de evaluación por la institución, el vicetitular reveló al periódico 5 de Septiembre detalles sobre la complejidad de la operación, que incluyó el traslado de pacientes graves ventilados, la reubicación de neonatos hacia el hospital pediátrico e incluso la realización de partos fuera del área habitual de obstetricia.

“Todo esto surgió y se realizó en medio de traslados muy complejos: pacientes graves ventilados de un servicio para otro; hubo que trasladar neonatos al hospital pediátrico; reubicarse y reinventarse; trasladar pacientes para otros sitios del hospital. Se realizaron partos, incluso no necesariamente en la sala de parto, pero gracias a la organización de la dirección del hospital, de la dirección provincial de salud, con la ayuda también de las autoridades del gobierno, del Partido y de todas las personas que se movilizaron”, expresó el funcionario.

Guerra Izquierdo confirmó que, pese a la magnitud del siniestro, el cuerpo de guardia y las consultas externas operan ya con total normalidad, mientras se ejecutan labores intensivas de rehabilitación en las zonas dañadas con apoyo de empresas locales.

“Como siempre, la respuesta de los profesionales en Cienfuegos ha sido exitosa. En apenas unas horas de haber sucedido este incidente, el hospital está funcionando con normalidad. El cuerpo de guardia, las consultas, se están atendiendo; los pacientes están recibiendo los tratamientos previstos”, añadió el viceministro.

El vicetitular se mostró optimista respecto al cronograma de restauración total de las capacidades del centro, anticipando una mejora sustancial en las áreas siniestradas. “Nosotros pensamos que en poco tiempo, en pocas horas, van a estar recuperadas algunas áreas, y quizás en el día de mañana ya estaremos hablando de una recuperación casi total del hospital. Gracias también a la ayuda y colaboración de algunas empresas, va a ser una recuperación que en algunos lugares va a quedar mejor que como estaba. Esa es la intención y ha sido también la indicación del Partido y el Gobierno en esta provincia”, concluyó.

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