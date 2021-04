¿Qué paños tibios pondrá Biden sobre el asunto: Migración?

Su primera conferencia de prensa estuvo marcada por un tema: migración. Varios congresistas, incluidos demócratas, lo responsabilizan de la crisis en la frontera sur y algunos están pidiendo que funcionarios de la Casa Blanca testifiquen ante el Senado. Recientemente decidió que su vicepresidenta, Kamala Harris, se colocara al frente del asunto. Estas son algunas de las noticias que nos muestran la gravedad y la urgencia del tema migratorio para el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden; en el cóctel de desafíos que día a día debe probar, la migración, sin dudas, es predominante en el sabor.

La migración es un tema permanente en la política estadounidense, con causas muy complejas, crónicas diría yo, pero que ahora se agudiza por dos factores, primero, los efectos de la pandemia, todos sabemos que la migración está estrechamente relacionada con la pobreza y la precariedad económica, y ya se conoce el efecto que la Covid-19 tendrá sobre América Latina, esto será una causa que pesará mucho más en los próximos meses y años cuando esa crisis económica se agudice y los gobiernos comiencen el proceso de recuperación con las habituales recetas neoliberales, en este sentido hay otro matiz que los críticos alegan, y es que esos migrantes que se filtran por la frontera son un foco de contagio, y el otro elemento puntual, ha sido la salida de la Casa Blanca del expresidente

Donald Trump, y con él muchas de sus política migratorias que Biden promete revertir por su carácter inhumano y criminal; recordemos que hoy más de 17 mil menos están en centros de detención gubernamentales, ya sabemos bajo qué condiciones.

Ahora bien ¿sorprende? No lo creo. En un país donde la política se calcula a profundidad y se deja poco margen al error, esto seguramente era un escenario esperado por la actual administración demócrata. Lo que sería interesante es conocer cómo va a maniobrar la Casa Blanca frente al asunto, y este es el punto más complicado, pues al parecer Biden tiene claro cómo lidiar con los inmigrantes, pero no cómo cortar el flujo migratorio, y estámos hablando de dos aristas diferentes del fenómeno, y este último es el más urgente para buena parte de los estadounidenses y la élite política.

Para Donald Trump fue más fácil porque su base compuesta en buena medida por extremistas y xenófobos le permitía impulsar supuestas soluciones más duras, mientras más criminales e inhumanas mejor caían sobre sus votantes, o buena parte de ellos, pero eso no es lo que sucede con un político demócrata, pues estamos hablando de un tema sobre el cual hay diversidad de criterios al interior del partido. Trump también tuvo otra idea, trasladar el problema, bajo fuertes presiones, a México y otros países centroamericanos, una solución que tampoco es pertinente para el actual gobierno.

Pero el principal obstáculo de Biden frente a la migración, es el obstáculo permanente, la enorme piedra en el zapata de cada uno de los presidentes estadounidenses, y es que la migración es un problema sistémico, y que atenuar ese flujo, ojo, no detenerlo, requiere cambios estructurales del sistema, habría, por ejemplo, que cambiar muchas cosas en los países emisores, que todo eso que los emigrantes esperan encontrar en los países receptores lo puedan encontrar en sus países de origen, y eso no es conveniente para los que dictan las reglas y se benefician del modelo actual.

¿Qué paños tibios pondrá Biden sobre el asunto? Habrá que ver, pero lo que sí es seguro es que serán eso, paños tibios, y que la frontera seguirá siendo testigo de enormes sufrimientos.