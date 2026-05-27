Pueblo de Matanzas rechaza injerencia imperialista y reafirma apoyo a Raúl

El pueblo de Matanzas se sumó en la mañana de este miércoles a la convocatoria de apoyo al general de Ejército Raúl Castro Ruz, tras las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Con representación de las principales organizaciones políticas y de masas, sectores laborales y pobladores del territorio, el encuentro sirvió para ratificar el respaldo ante las presiones de la actual Administración norteamericana.

Los presentes secundaron las palabras de Elián González Brotons, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien en su intervención se refirió a la figura de Raúl Castro y su significado en la trayectoria de la Revolución cubana.

La alocución aludió también a las agresiones que, históricamente, han acometido terroristas y decisores estadounidenses contra la dirección política de la nación y contra el pueblo.