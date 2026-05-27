Pueblo de Matanzas rechaza injerencia imperialista y reafirma apoyo a Raúl

El pueblo de Matanzas se sumó en la mañana de este miércoles a la convocatoria de apoyo al general de Ejército Raúl Castro Ruz, tras las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Con representación de las principales organizaciones políticas y de masas, sectores laborales y pobladores del territorio, el encuentro sirvió para ratificar el respaldo ante las presiones de la actual Administración norteamericana.

Los presentes secundaron las palabras de Elián González Brotons, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien en su intervención se refirió a la figura de Raúl Castro y su significado en la trayectoria de la Revolución cubana.

La alocución aludió también a las agresiones que, históricamente, han acometido terroristas y decisores estadounidenses contra la dirección política de la nación y contra el pueblo.

La vida de Raúl Castro contada entre las páginas

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La vida del general de Ejército Raúl Castro Ruz ha estado ligada a las luchas por la independencia de Cuba y por la defensa de la soberanía de la nación.
Talía González Pérez
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Vicepresidente de Cuba llegó a Kasajistán para participar en el foro Económico Euroasiático

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El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, arribó este miércoles a Kasajistán para representar a Cuba en el foro Económico Euroasiático.
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Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba emitió una declaración.
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