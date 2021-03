Protesta de Baraguá, su trascendencia histórica

La Protesta de Baraguá, 15 de marzo de 1878, fue un acto de negativa a aceptar el convenio de paz conocido como Pacto del Zanjón, que dio fin a la Guerra de los Diez Años (1868-1878).

El hecho histórico fue liderado por el Mayor General del Ejército Libertador Antonio Maceo y Grajales, otros altos jefes, oficiales y tropas orientales a su mando, protagonizada en Mangos de Baraguá, una localidad cercana a la ciudad de Santiago de Cuba, en la antigua provincia de Oriente.

La trascendencia histórica de este suceso estuvo marcado por dos hechos fundamentales, demostraba la inquebrantable voluntad de los cubanos de continuar la lucha por la independencia y la abolición de la esclavitud y significó el ascenso de la clase más humilde como la más revolucionaria en la gesta mambisa.

En un inicio La Guerra de los Diez Años fue comandada por hacendados, terratenientes y nobles; pero fueron las capaz más humildes de la sociedad cubana las que recogen las banderas caídas de Céspedes, independencia y abolición de la esclavitud; y proclaman la continuidad de la lucha por esos objetivos.

Contexto histórico

El regionalismo, la desunión y el caudillismo provocaron que las fuerzas mambisas perdieran la iniciativa durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) hasta el callejón del Pacto del Zanjón, donde el colonialismo español pretendió una injusta paz en los precisos instantes en que los mambises reasumían la iniciativa en Oriente y Las Villas.

La falta de unidad había llegado en algunos casos al resquebrajamiento de la disciplina y se erigía como un factor funesto que atentaba contra el alcance de la añorada libertad. Algunos (no todos) asumieron el Zanjón como salida y muchos continuaron empeñados en la lucha en la parte oriental de la Isla.

Antecedentes de la Protesta

Maceo, que en enero de 1877 había sido ascendido a Mayor General y repuesto ya de las graves heridas recibidas el 6 de agosto de ese propio año, en el combate de Mangos de Mejías (ocho en total, cuatro de ellas en el pecho), se incorpora de nuevo a la guerra.

Las victorias resonantes en Florida, Llanada de Juan Mulato y San Ulpiano en enero y febrero de 1878, le reconfortan por el tiempo perdido en la convalecencia.

Desconocedor de lo que sucedía en Camagüey y Las Villas va en busca de su médico y amigo fraternal, el doctor Félix Figueredo, para comentar los rumores que circulaban de conferencias y tratos con los españoles, en los que no creía.

El doctor Figueredo le dio un amplio informe de las noticias que había recibido. A una pregunta directa de Maceo sobre la actuación del generalísimo Máximo Gómez, Figueredo contestó que no podía responder más que de sí mismo. Maceo, al oír todo lo que se había dicho de los jefes de la Revolución que aceptaron el convenio con los españoles, se alejó visiblemente disgustado, sin despedirse del amigo.

El 18 de febrero de 1878, en Pinar Redondo, se entrevistaron Gómez y Maceo. Era el momento esperado por el primero para informar al segundo todo lo ocurrido en Camagüey y dar el adiós a la heroica madre de la familia Maceo, a su comadre Mariana Grajales. Allí conoció de la postura de Maceo en cuanto a no aceptar lo proclamado en el Pacto del Zanjón y su disposición a continuar la lucha. Se enteró también del objetivo del Titán de celebrar una entrevista con Martínez Campos para pedirle una suspensión de hostilidades que le permitiera organizarse.

Protesta de Baraguá

El 21 de febrero de 1878, Maceo, escribe a Martínez Campos. Le dice que conoce por Gómez, Rodríguez y Cedeño, comisionados del Departamento Central, lo pactado en Camagüey: Oriente y Tunas se hallan en condiciones de continuar la lucha, no están de acuerdo con la resolución de la Junta del Centro». Termina solicitando entrevistarse con él y pide cuatro meses de suspensión de hostilidades para consultar la voluntad de todos los distritos que componen ese departamento.

El 15 de marzo de 1878 se realizó la entrevista entre los generales Antonio Maceo y Arsenio Martínez Campos y allí, entre halagos de su homólogo español, El Mayor General del Ejército Libertador concretó su posición en pocas, pero precisas palabras:

El general Martínez Campos llegó a Mangos de Baraguá conducido por José Cefí Salas y después de realizar su presentación y la de sus acompañantes, pronunció breves palabras de introducción a la conferencia. Por su parte, el general Maceo presentó a sus acompañantes y de inmediato comunicó a Martínez Campos que no estaban de acuerdo con el pacto firmado, ya que con el mismo no se lograba la independencia de Cuba, ni la abolición de la esclavitud. Posteriormente hablaron el general Manuel Calvar y el doctor Félix Figueredo, quienes reforzaron los planteamientos hechos por Maceo. Seguidamente Martínez Campos replicó:

―Pero es que ustedes no conocen las bases del Convenio del Zanjón.

―Sí ―interrumpió Maceo― y porque las conocemos es que no estamos de acuerdo.

Martínez Campos trató de leer el documento, pero Maceo no se lo permitió al plantearle:

Guarde usted ese documento, que no queremos saber de él.

Antonio Maceo

Como resultado de la conferencia, se acordó que volverían a romperse las hostilidades y se estableció para ello un plazo de ocho días con el fin de que las tropas ocuparan los territorios designados. El capitán, Fulgencio Duarte, que había presenciado la entrevista, exclamó:

¡Muchachos, el 23 se rompe el corojo!

Martínez Campos, quien había ido a Baraguá confiado en la facilidad de un arreglo pronosticado por sus confidentes, se retiró moralmente derrotado ante la actitud resuelta y serena de Maceo, líder del pueblo y de la Revolución, dispuesto a seguir luchando hasta vencer o morir.

Una vez terminada la histórica entrevista, los participantes, en representación del pueblo cubano elaboraron y aprobaron una breve constitución y formaron el Gobierno provisional de Oriente, para continuar la lucha por la independencia de Cuba en la Guerra Necesaria (1895-1898).

¿Qué sucedió después de la Protesta de Baraguá?

A pesar de lo dicho, la Revolución estaba herida de muerte a causa del regionalismo, las indisciplinas y los intereses personales, elementos que sembraron discordias y desalientos en los protagonistas de aquella guerra que, convocada por las figuras más progresistas y radicales de la burguesía criolla, fue abrazada por las capas más humildes de la población, entre ellas la esclava.

Aun cuando las circunstancias resultaron adversas para mantener la lucha en el territorio oriental, según lo pensado por Antonio Maceo, la protesta encabezada por él revistió un gran significado.

Una actitud similar con relación al Pacto del Zanjón adoptó en Las Villas el coronel Ramón Leocadio Bonachea, quien se mantuvo activo hasta abril de 1879 en que, al deponer las armas en la estación ferroviaria de Jarao, aseguró volver a empuñarlas cuando las circunstancias lo permitieran.

Ambos representaron el sentir de muchos patriotas opuestos a abandonar la lucha, y no solo salvaron el honor de Cuba y del Ejército Libertador, sino que legaron a los cubanos el espíritu de jamás rendirse ni darse por derrotados. La espada fue dejada caer entonces; pero el esfuerzo por levantarla de nuevo se intensificó, y lo lograron.