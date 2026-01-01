Presidente Díaz-Canel felicitó al pueblo de Cuba por nuevo aniversario de la Revolución

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta en X, felicitó al pueblo cubano por el aniversario 67 del Triunfo de la #Revolución. A su vez, recordó el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe #Fidel Castro Ruz, justo en vísperas de su Centenario. El mandatario expresó: «Año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo… Renovemos la tradición este 2026, Año del Centenario de Fidel. Porque un pueblo noble, que resiste y crea, lo merece… ¡Venceremos!». El jefe de Estado cubano también convocó a recibir unidos el 2026.

