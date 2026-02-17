Presidente de Cuba felicita al pueblo de China por el nuevo año

Hoy, 17 de febrero, marca el inicio del Año Nuevo Chino, una fecha de la cultura oriental muy aclamada y celebrada no solo en #China, sino en toda Asia. Y lo mismo sucede en Europa, dada la gran comunidad china extendida por el mundo. A propósito del inicio del Año Nuevo Chino, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, trasladó, en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos, deseos de felicidad, salud y prosperidad al pueblo de la República Popular China.