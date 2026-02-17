Presidente de Cuba felicita al pueblo de China por el nuevo año

Hoy, 17 de febrero, marca el inicio del Año Nuevo Chino, una fecha de la cultura oriental muy aclamada y celebrada no solo en #China, sino en toda Asia. Y lo mismo sucede en Europa, dada la gran comunidad china extendida por el mundo. A propósito del inicio del Año Nuevo Chino, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, trasladó, en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos, deseos de felicidad, salud y prosperidad al pueblo de la República Popular China.

 

Irán y Estados Unidos: las negociaciones nucleares sobre la mesa

No es la primera vez que Irán apuesta por las negociaciones con Estados Unidos, pero lo hace sabiendo que las experiencias anteriores han sido, por así decirlo, un desastre. En junio de 2025, Donald Trump hablaba ante los medios sobre la posibilidad de llegar a resultados positivos en las conversaciones con Teherán; mientras, a puerta cerradas, ya estaba definido que el Pentágono atacaría instalaciones nucleares iraníes, como en efecto sucedió.
Diana Valido Cernuda
Medidas de EE. UU. contra Cuba afecta el turismo, sector clave en la economía del país

Medidas de EE. UU. contra Cuba afecta el turismo, sector clave en la economía del país
Redacción Caribe
Cuba recuerda al comandante Juan Almeida Bosque a 99 años de su natalicio

Cuba recuerda al comandante Juan Almeida Bosque a 99 años de su natalicio
Redacción Caribe
