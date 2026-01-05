Presidente de Cuba expresó condolencias a familiares de combatientes caídos en Venezuela

l Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió sus condolencias a los familiares de los #Combatientes cubanos caídos en cumplimiento de su deber en #Venezuela. En su cuenta en la red social X escribió: «Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación.»