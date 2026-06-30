Presidente de Cuba encabezó el acto por el aniversario 105 del Partido Comunista de China

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta tarde en el Palacio de la Revolución, junto al embajador de la República Popular China, excelentísimo señor Hua Xin, el acto por el aniversario 105 de la fundación del Partido Comunista del gigante asiático y los 90 años de la Victoria de la Gran Marcha. Presentes en el homenaje, miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. En la ceremonia se destacaron los lazos de hermandad entre Cuba y la China, además señalaron las potencialidades de la cooperación bilateral en varios sectores de la sociedad.

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