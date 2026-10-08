Presidente de Cuba encabeza el acto nacional de cambio de atributos pioneriles

El primer secreatrio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la , Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañó este jueves a los estudiantes de la escuela Fabricio Ojeda, ubicada en el reparto Camilo Cienfuegos, de La Habana, durante la ceremonia de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí.

La emotiva actividad marcó el inicio de la formación pioneril de los niños, quienes estuvieron presentes con sus familiares, maestros y autoridades del país.

Junto al mandatario participaron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y la ministra de Educación, Naima Trujillo.

Durante el encuentro, Díaz-Canel compartió con los pioneros, sus docentes y familiares, en una jornada dedicada a resaltar el significado de esta etapa en la formación de las nuevas generaciones cubanas.

Foto: Estudios Revolución.