Presidente de Cuba asiste a acto por aniversario 40 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este miércoles, en La Habana, el acto conmemorativo por el aniversario 40 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

La institución, considerada un pilar del desarrollo científico nacional, fue reconocida por su trayectoria en la investigación, producción y comercialización de vacunas y productos biotecnológicos destinados a la salud humana, animal y vegetal.

Durante la ceremonia, se destacó el papel del CIGB como entidad de alta tecnología que impulsa el desarrollo socioeconómico del país, agrega ACN en su sitio web.


En el encuentro, Díaz-Canel se dirigió a los trabajadores de la institución y les dijo que «Cuba necesita de su inteligencia y compromiso, porque son expresión de resistencia».

Entre sus logros más emblemáticos figuran la creación de la vacuna Abdala, fundamental en la lucha contra la COVID-19, y el Heberprot-P, fármaco utilizado para tratar las úlceras del pie diabético.

Asimismo, el centro ha desarrollado soluciones contra la hepatitis B y diversos padecimientos oncológicos, consolidándose como referencia en la biomedicina cubana.

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