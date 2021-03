Por la familia cubana, construyamos Puentes de Amor

Lo vivido esta mañana en La Habana, a lo largo del Malecón y hasta el Torreón de la Chorrera, es lo que me gusta llamar “un suceso que enamora”.Esa campaña internacional, definida como Puentes De Amor, que busca ponerle fin al Bloqueo estadounidense contra nuestro país, no es otra cosa que la apuesta de un grupo cada vez más numeroso de personas, por levantar las presiones económicas con que Washington daña no al gobierno de Cuba – como quieren hacer ver–, sino a la familia cubana.