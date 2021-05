Poner fin al bloqueo es simplemente una cuestión de justicia

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no es una entelequia, y eso se ha demostrado muchas veces con ejemplos e historias reales. No es el único, pero sí el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla, porque atenta de manera objetiva contra la viabilidad de un sistema que, según la lógica capitalista-neoliberal, no debería existir en este mundo. Sobre el tema, profundizamos en este noticiero. Para hacerlo, nos acompaña, como es habitual, la periodista Jennifer Zubizarreta.