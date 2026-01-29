Plenos extraordinarios de comités provinciales del Partido en Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila

Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila realizaron los plenos extraordinarios de sus respectivos comités provinciales del Partido con la voluntad de llevar a la práctica los acuerdos emanados del 11no. Pleno del Comité Central. Las reuniones las encabezaron el primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda. Estuvieron presentes también otros altos funcionarios del Partido y las máximas autoridades de los territorios.