Personal de salud santiaguero garantiza atención de calidad a niños con cáncer pese a adversidades

Mantener la calidad diaria de la atención médica en condiciones adversas y de sanciones resulta desafiante para todo un personal de salud que lucha contra el cáncer infantil en la sala de Oncohematología del Hospital Docente Pediátrico Sur Dr. Antonio María Béguez César de Santiago de Cuba, donde se reafirma que más allá de contextos difíciles, estadísticas y tratamientos, lo que prevalece es la fuerza de los pequeños gigantes que enfrentan esta enfermedad con valentía.

En ese servicio, la resiliencia se manifiesta como resistencia, alegría, creatividad y fortaleza familiar compartida.

Más detalles en video: