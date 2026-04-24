Periodistas cubanos estampan su firma por la patria en la sede de la Upec

Una representación de la membresía de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), llegó este viernes a la sede nacional de la organización gremial para sumarse al movimiento “Mi firma por la patria” que se desarrolla por estos días en el país.

En un ambiente de reafirmación patriótica y compromiso revolucionario, los comunicadores estamparon sus rúbricas en respaldo a la iniciativa que recorre todo el archipiélago.

Al proceso de plasmar las rúbricas acudieron premios nacionales de Periodismo y reconocidos exponentes del gremio periodístico en Cuba, como Arleen Rodríguez, Tubal Páez y Katiuska Blanco, quienes con su presencia refrendaron la unidad de la prensa cubana en defensa de la soberanía nacional y los principios éticos de la profesión.

El acto estuvo encabezado por Yuniaski Crespo Baquero, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa del Departamento Ideológico, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, acompañado de vicepresidentes de la institución y otros representantes del sector.

La dirección del gremio destacó así la trascendencia de esta jornada de firmas como expresión del apoyo popular al proyecto social cubano frente a las actuales circunstancias históricas.

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