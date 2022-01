Pedaleando…

Cuando sonó el despertador a las 7:30 de la mañana del sábado, me retorcí entre las sábanas maldiciendo somnolienta como hice desde el primer día de prescolar hasta el último de la carrera; y como continúo haciendo cuando las distintas tareas y compromisos de la vida profesional lo exigen. ¡No resisto levantarme tempraono! El Instituto de Meteorología había informado desde hace días que durante el fin de semana iban a bajar las temperaturas y, definitivamente, salir del calorcito de la cama no era una idea demasiado tentadora. No obstante, tenía una invitación especial a la que asistir y mi niña interior no me hubiera perdonado no ir.

Mucho antes del Internet y las redes sociales, del periodismo y las clases en la facultad… Mucho antes incluso de que supiera leer y escribir, montar bicicleta era mi gran pasión. Primero tuve un velocípedo morado en el que acompañaba a mi tía Nidia a hacer los mandados. Luego llegó mi primera bicicleta, rosada y con las ruedas blancas, en la que aprendí a montar con las rueditas traseras de entrenamiento; y finalmente, años después, mi segundo ciclo, con el que mataperrié sin cesar hasta que lo superé en tamaño. No dudo que esto haya sido un elemento decisivo en mi posterior y perpetua lucha con el sobrepeso desde finales de la infancia, amén de mi sedentarismo, malos hábitos alimenticios y por supuesto, la carga genética. Pero bueno, esa es otra historia…

Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida; por lo menos eso iba rezando yo por toda la calle San Lázaro hasta desembocar en Prado 20. Allí se encuentra la sede de Vélo Cuba, consolidado proyecto de desarrollo local y emprendimiento, recientemente devenido MIPYME, donde la pasión por el ciclismo se vive con creatividad, innovación, inclusión, responsabilidad social y alianzas (con el sector estatal y negocios privados).

Fundada el 12 de diciembre del 2014, la ahora también empresa, nació como resultado de la pasión que siente por la cultura ciclística como estilo de vida, Naivys Díaz Labaut, su presidenta, en el contexto de apertura e incentivo del Estado cubano del trabajo por cuenta propia. En la actualidad funge como negocio de cicloturismo, escuela y taller de mecánica, venta de bicicletas y piezas, con dos talleres en La Habana Vieja. A la par, destina esfuerzos al bienestar de la comunidad con diferentes proyectos sociales como la gestión del sistema de ciclos públicos (HaBici) de la Oficina del Historiador de la Ciudad, actividades en círculos infantiles y servicios de mensajería gratis para las personas de la tercera edad.

Una vez reunido allí el grupo de amigos que íbamos a pedalear en la mañana fría de sábado, los trabajadores del local nos facilitaron las bicicletas y cascos, y tras el registro de datos rutinario rompimos inercia por todo Prado, acompañados por Glenda Guilarte Oliva, una de los muchos jóvenes que trabajan y se ha superado en los talleres que ofrece Vélo Cuba. Lo mismo le coge un ponche a una goma que te arregla la dirección. Por estos días se estrena como guía por la ciudad en los diferentes tours que ofrece el negocio. Ligera tanto en la bicicleta como en el trato, Glenda es el resultado de la filosofía de inclusión, no discriminación y equidad de género que rige al proyecto.

“Todos hacemos de todo y sí incentivamos que las mujeres se incorporen a esas actividades, tratando de romper paradigmas sociales (…) Cuando digo inclusivo es hombres trabajando la recepción, fregando, repartiendo el almuerzo, cosiéndose el pullover que se les rompió y una mujer haciendo soldaduras, mecánica o subida de un andamio para pintar, y viceversa”, sentenciaba en entrevista reciente Naivys Díaz Labaut, su fundadora, y añadía que tienen “cero tolerancia ante cualquier discriminación: por raza, género, orientación sexual, estatus o edad”.

Seguimos rodando, sorteando con cuidado los carros, los baches y los peatones a todo lo largo de Reina y la Avenida Salvador Allende. Recorremos la calle Zapata. Luego nos incorporamos a 26. Hacemos una breve pausa frente a la escultura “La Familia” de Rita Longa, los famosos venados que custodian la entrada del zoológico. Continuamos la excursión rumbo oeste, en busca del Bosque de La Habana.

No sé si era la emoción al recordar mi buen dominio de la bicicleta o la necesidad de probar los límites de mi capacidad atlética como ejercicio de crecimiento personal más que físico, pero del cansancio a causa de la falta de entrenamiento, yo pedaleaba sin cesar. Loma arriba, loma abajo. Desafiando las pendientes de la ciudad. Casi siempre con la lengua afuera y el corazón a mil. ¿Quedarme atrás yo? ¡No hombre, no! Tenía que demostrarme a mí misma que las largas horas frente a la computadora (por trabajo u ocio) aún no solapan del todo mis esporádicos intentos de ser “fitness”.

Por el camino, en los breves momentos que coincidiamos en el carril compartíamos entre todos, las ventajas de las bicicletas. “Si pudiéramos rastrear el principal leit motiv de Vélo Cuba sería, sin lugar a dudas, rescatar la ciclomovilidad como un medio de transporte público individual, activo, que mejorara la calidad de vida,” comenta Daniela Oliva, la community manager del emprendimiento.

Oliva, encargada de promover en redes sociales y demás espacios digitales, el quehacer del proyecto expresa que otro de sus principales fines es contribuir a cambiar “la idea errónea de que la bicicleta es sinónimo de escasez, crisis, falta de dinero y de otro tipo de transporte. Por no dejar de mencionar, su impacto positivo en el medio ambiente al no generar ningún tipo de contaminación”.

Después de una hora y media de pedaleo y risas, arribamos a las ruinas del Bosque de La Habana, donde tomamos un merecido descanso antes de emprender el camino de vuelta hasta Prado para devolver los ciclos.

Esta semana en La Entrega de Domingo cambiamos los temas de “navegación” digital por una “bicicletada”. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Doy fe. La alarma hoy sonó igual temprano, esta vez para levantarme a trabajar. No obstante, me acompaña el aire fresco de la ciudad que en la bicicleta a veces me impulsaba y otras, me retaba de frente.

¿Y el dolor en los músculos? Mejor ni pregunten…