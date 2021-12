Panorama internacional desde el Estelar Dominical

Con el 99, 84 por ciento de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile, ratifica al candidadato a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, como Presidente electo en la segunda vuelta celebrada este domingo. Por otra parte, la Ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, dijo que su país no quiere otro escenario de Guerra Fría, al aludir la reciente escalada de Occidente contra Rusia. Estas y otras informaciones internacionales en el Estelar Dominical.

