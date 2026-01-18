ONAT en Camagüey extiende plazo de declaración de utilidades hasta el 30 de abril

Como parte de la campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos sobre Ingresos Personales, que inició este 5 de enero, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia de Camagüey extiende el proceso al sector empresarial, obligando a todas las personas jurídicas cubanas o extranjeras que ejerzan actividades comerciales, industriales, constructivas y financieras en el territorio a presentar su declaración de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal del 2026, con un plazo límite que se extiende hasta el 30 de abril del presente año.

Más detalles en video:

