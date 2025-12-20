Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel honran a Jesús Gilberto García Alonso

Las ofrendas florales del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron este viernes las cenizas del expedicionario del yate Granma Jesús Gilberto García Alonso. El homenaje se realizó en el panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la Necrópolis de Colón, donde líderes de la nación rindieron tributo a quien formó parte de la histórica travesía que reinició la lucha revolucionaria.