Mujeres respaldan declaración en defensa de la soberanía y contra el bloqueo a Cuba

Federadas del municipio capitalino de Playa protagonizaron un acto de reafirmación revolucionaria, en el que expresaron su respaldo a la declaración emitida por la FMC en contra del bloqueo y en defensa de la paz, la soberanía y la dignidad de Cuba.
Federadas del municipio capitalino de Playa protagonizaron un acto de reafirmación revolucionaria, en el que expresaron su respaldo a la declaración emitida por la FMC en contra del bloqueo y en defensa de la paz, la soberanía y la dignidad de Cuba.
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