Mujeres de prensa: Homenaje y debate contra la asfixia en Jornada de la Prensa Cubana

En el marco de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana, el gremio periodístico en la capital vive una jornada de doble significado. Una de las actividades desarrolladas fue el Panel «Mujeres contra la asfixia» donde participaron destacadas trabajadoras de la prensa en el país.

La cita contó con la presencia de Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, quien acompañó a las comunicadoras en este espacio que unió el reconocimiento y el debate profundo.

La Casa de la Prensa fue la sede para el merecido homenaje a colegas destacadas de los medios de comunicación, un reconocimiento a quienes dedican su vida a contar la historia de Cuba desde el ejercicio profesional.

Pero la cita fue más allá, convirtiéndose en un espacio de reflexión con la conferencia titulada «Periodistas cubanas contra la asfixia», un tema que resuena directamente con la máxima de la organización que lidera Amarelle: la defensa de la mujer y su papel en la sociedad.

El debate situó a las comunicadoras en el centro de la batalla contra el cerco mediático y económico. En el panel, se debatió el rol de la prensa para contrarrestar la desinformación y las medidas que buscan asfixiar a la sociedad cubana, especialmente desde el rol de las mujeres.

De esta manera, en el preámbulo del Día de la Prensa Cubana, las periodistas reafirman su compromiso social y su papel activo en la resistencia cultural y comunicacional del país.

 

