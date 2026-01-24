Movimiento Juvenil Martiano celebra aniversario con la Ruta del Preso 113

Jóvenes trabajadores de las FAR y el MININT, así como pioneros, estudiantes de la FEEM y de las universidades, desarrollaron este viernes la «Ruta del Preso 113», rememorando los pasos de José Martí durante su estancia en el presidio político.

El recorrido forma parte de las actividades por el aniversario 173 del natalicio del Apóstol y de los 37 años del Movimiento Juvenil Martiano. La actividad la presidió la integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez Echevarría.

