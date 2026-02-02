Moscú rechaza bloqueo energético a Cuba y reafirma su apoyo político y material

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la cual, según un comunicado de la Cancillería rusa, se confirmó «la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país».

En este contexto, Moscú expresó a La Habana su firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario, reiterando así el respaldo de Rusia frente a las medidas de presión internacional.

