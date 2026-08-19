Mitrans abre tercer proceso de homologación para vehículos armados por partes y piezas

El Ministerio del Transporte (Mitrans) puso en marcha el tercer proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas, una iniciativa que busca continuar otorgando estatus legal a medios de tracción mecánica que circulan por las carreteras del país sin los requisitos documentales exigidos por la ley.

De acuerdo con la convocatoria oficial, en esta nueva etapa podrán inscribirse para su legalización los ciclomotores, motocicletas, triciclos, remolques, semirremolques, sidecares y cuatriciclos que hayan sido ensamblados artesanalmente o con componentes de diversa procedencia.

El proceso, que se extenderá por varias semanas en todas las provincias, está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas que acrediten la posesión legítima de estos equipos.

Especialistas del transporte señalaron que este tercer llamado consolida una política de ordenamiento vial que reconoce la realidad del parque automotor cubano, donde una parte significativa de los vehículos de dos, tres y cuatro ruedas se construye a partir de piezas recuperadas o importadas por vías no comerciales. La homologación —explicaron— no solo concede matrícula y permiso de circulación, sino que también permite acceder a la comercialización de combustibles, repuestos y servicios técnicos especializados.

Los resultados de los dos procesos anteriores avalan la efectividad de la medida. Según datos del MITRANS, en las primeras convocatorias se certificaron más de cien mil equipos, entre los que predominan motocicletas y remolques ligeros, muchos de ellos dedicados al transporte de pasajeros en rutas cortas y al acarreo de cargas en zonas rurales y urbanas. Esos medios —destacaron los funcionarios— contribuyen hoy de manera estable a la movilidad cotidiana, alivian la demanda sobre el transporte estatal y generan fuentes de ingreso para miles de familias.

El proceso requiere que los interesados presenten los vehículos en los centros de inspección técnicos designados, donde se evaluarán las condiciones mecánicas, de frenado, dirección, luces y emisiones contaminantes. Aquellos que cumplan los estándares mínimos de seguridad y medio ambiente recibirán la certificación correspondiente, mientras que los que no aprueben la revisión podrán realizar las reparaciones necesarias y optar a una nueva inspección dentro del plazo establecido.

Las autoridades advirtieron que, una vez concluido este tercer período, se intensificarán los controles en carretera para sancionar la circulación de vehículos no homologados, y recordaron que el plazo de inscripción es improrrogable. Asimismo, recomendaron a los dueños de estos equipos acudir con la documentación de identidad, certificado de posesión y, en lo posible, facturas o declaraciones juradas que acrediten la procedencia de las piezas.

El Ministerio del Transporte subrayó que este programa forma parte de un plan integral de modernización del registro vehicular en Cuba, que incluye la digitalización de los expedientes y la creación de una base de datos única. Con el tercer proceso de homologación, se espera sumar varios miles de unidades más al parque legalizado, reduciendo así la informalidad y mejorando la trazabilidad de los vehículos que transitan por las vías del país.