Ministro de Agricultura de Cuba recorrió polos productivos en Las Tunas

El Ministro de la #Agricultura en #Cuba, Ydael Pérez Brito, recorrió en #LasTunas los polos productivos de Jesús Menéndez y el municipio cabecera. En suelo tunero también, el ministro nombró a un nuevo delegado provincial de la agricultura. 

