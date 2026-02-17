Ministerio del Comercio Interior detalla distribución de ayuda solidaria de México

El Ministerio del Comercio Interior informa que, como se informó a nuestro pueblo, en días recientes fue recibida en La Habana la ayuda solidaria enviada por el hermano gobierno de México.

El donativo, compuesto por alimentos y productos de aseo, beneficiará a personas de las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, con prioridad para niños de 0 a 13 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla; así como a núcleos en situación de vulnerabilidad de La Habana y Mayabeque.

La operación se está realizando con la mayor celeridad en la recepción y distribución de los productos, los cuales arribarán paulatinamente a los territorios.

Irán y Estados Unidos: las negociaciones nucleares sobre la mesa

No es la primera vez que Irán apuesta por las negociaciones con Estados Unidos, pero lo hace sabiendo que las experiencias anteriores han sido, por así decirlo, un desastre. En junio de 2025, Donald Trump hablaba ante los medios sobre la posibilidad de llegar a resultados positivos en las conversaciones con Teherán; mientras, a puerta cerradas, ya estaba definido que el Pentágono atacaría instalaciones nucleares iraníes, como en efecto sucedió.
Diana Valido Cernuda
Medidas de EE. UU. contra Cuba afecta el turismo, sector clave en la economía del país

Redacción Caribe
Presidente de Cuba felicita al pueblo de China por el nuevo año

Redacción Caribe
