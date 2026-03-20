Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga a Silvio Rodríguez réplica de fusil AKM

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó este Día Nacional de la #Defensa, en la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la ceremonia de entrega al prestigioso cantautor cubano #SilvioRodríguez de un importante reconocimiento. Presentes en el homenaje, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el ministro del Interior, general de cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el viceministro primero de las FAR y jefe de su estado mayor general, el general de cuepo de Ejército, Roberto Legrá Sotolongo; así como otros jefes principales de la institución armada; dirigentes del Partido, el Gobierno y la flautista Niurka González, esposa de Silvio Rodríguez.

Tomada de Cubadebate. 

Cuba reitera disposición a diálogo respuetuoso con Estados Unidos

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En conferencia de prensa con miembros del convoy «Nuestra América», el Vicecanciller Carlos Fernández de Cossío aseguró que «el sistema político de Cuba no es objeto de negociación».
Redacción Caribe
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Publicación en Facebook del gobierno de La Habana. 

Preparación de estructuras de dirección y mando para la defensa

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En La Habana, Villa Clara, Camagüey y la Isla de la Juventud, el Día Nacional de la Defensa contribuyó a elevar la preparación de las estructuras de dirección y mando en Cuba durante la etapa de puesta en completa disposición combativa.
Redacción Caribe
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Tomada de Presidencia Cuba.

Cuba fotalece su capacidad de desfensa territorial

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El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en un Ejercicio Defensivo Territorial, en Playa Baracoa, del municipio de Bauta, en el occidente de Cuba.
Redacción Caribe
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