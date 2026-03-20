Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga a Silvio Rodríguez réplica de fusil AKM

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó este Día Nacional de la #Defensa, en la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la ceremonia de entrega al prestigioso cantautor cubano #SilvioRodríguez de un importante reconocimiento. Presentes en el homenaje, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el ministro del Interior, general de cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el viceministro primero de las FAR y jefe de su estado mayor general, el general de cuepo de Ejército, Roberto Legrá Sotolongo; así como otros jefes principales de la institución armada; dirigentes del Partido, el Gobierno y la flautista Niurka González, esposa de Silvio Rodríguez.