México no permitirá injerencia de la OEA en próximas elecciones-. Foto: Internet

El presidente de Mexico, Andres López Obrador, insistió este jueves que no permitirá injerencias en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio. Esto, en medio de una disputa política entre el presidente y las autoridades electorales, señaladas de operar políticamente a favor de la oposición. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que México no es colonia ni protectorado, es un país libre, independiente y soberano. Lopez Obrador pidió a los ciudadanos publicar sus denuncias y cooperar para que las elecciones de gobernadores y diputados del 6 de junio sean libres, que nadie venda o compre votos, no haya fraude ni injerencia de países o de instituciones como la OEA o la Oficina Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, usaid por sus siglas.