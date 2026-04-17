Mesa Redonda analizará legado de Playa Girón a 65 años de la gesta

El programa radial y televisivo Mesa Redonda centrará su emisión de este viernes, en la conmemoración del aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, hecho considerado como la primera gran derrota del imperialismo en América.

De acuerdo con el sitio oficial del espacio, la transmisión, que tendrá una duración de una hora, contará con la participación de destacados especialistas en la historia de Cuba y del propio suceso.

Entre los invitados se encuentran el Dr. René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz; el Dr.C. Pedro Etcheverry Vázquez, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado; y la M.Sc. Daily Sánchez, subdirectora del Centro de Asuntos Históricos.

La emisión se realizará en vivo y podrá ser seguida a través de Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en red de la plataforma Multimedios.

La victoria de Playa Girón, ocurrida en abril de 1961, significó el fracaso de la invasión organizada y financiada por Estados Unidos con fuerzas mercenarias, y se erige como un hito de la resistencia antimperialista en la región.

Foto: Fidel Soldado de las Ideas.