Mesa Redonda analizará legado de Playa Girón a 65 años de la gesta

El programa radial y televisivo Mesa Redonda centrará su emisión de este viernes, en la conmemoración del aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, hecho considerado como la primera gran derrota del imperialismo en América.

De acuerdo con el sitio oficial del espacio, la transmisión, que tendrá una duración de una hora, contará con la participación de destacados especialistas en la historia de Cuba y del propio suceso.

Entre los invitados se encuentran el Dr. René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz; el Dr.C. Pedro Etcheverry Vázquez, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado; y la M.Sc. Daily Sánchez, subdirectora del Centro de Asuntos Históricos.

La emisión se realizará en vivo y podrá ser seguida a través de Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en red de la plataforma Multimedios.

La victoria de Playa Girón, ocurrida en abril de 1961, significó el fracaso de la invasión organizada y financiada por Estados Unidos con fuerzas mercenarias, y se erige como un hito de la resistencia antimperialista en la región.

Foto: Fidel Soldado de las Ideas.

Bicicletada por Girón: ocho ediciones que unen deporte y memoria histórica

  • Sin comentarios
Bicicletada por Girón: ocho ediciones que unen deporte y memoria histórica
Redacción Caribe
Leer más

Coloquio Patria continúa en la Estación Cultural de Línea y 18

  • Sin comentarios
Coloquio Patria continúa en la Estación Cultural de Línea y 18
Redacción Caribe
Leer más

Mintur celebra con optimismo la primera FITCuba 2026 electrónica

  • Sin comentarios
Directivos del Ministerio de Turismo (Mintur) mostraron su optimismo en cuanto a la realización de la Feria Internacional FITCuba 2026, que por primera vez se celebrará de manera electrónica los días 7 al 9 de mayo próximos, confirmó la revista digital Sol de Cuba en su más reciente edición.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:30 SERIE “MAESTROS DE AMÉRICA LATINA”
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
16:00 LAS FORMAS DEL LIBRO
● EN VIVO
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 ENLACE NACIONAL.

Más vistos

Declaración del Gobierno Revolucionario: ¡Girón es hoy y es siempre!

Sincroniza Granma primer parque solar con acumulación por baterías al Sistema Electroenergético Nacional

Agradece el Minrex movilizaciones solidarias en apoyo a Cuba

Remar a contracorriente: la lección viva de Cajobabo