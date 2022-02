Medios de comunicación y redes sociales, una guerra sin milises

Sin lugar a dudas, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha acaparado la mirada de la comunidad internacional, incluidos los medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales. Es noticia este fin de semana que la compañía META, específicamente su plataforma Facebook, hace unas horas prohibió a los medios estatales rusos que publiquen anuncios o moneticen en la referida red en cualquier parte del mundo.

Así lo informaba Nathaniel Gleicher , jefe de la política de seguridad de la empresa norteamericana, a través de un tweet, quien además dejó claro que desde Silicon Valley seguían muy de cerca el desenvolvimiento de este enfrentamiento.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022