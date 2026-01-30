Medidas de Trump evidencian naturaleza fascista y genocida, afirma Díaz-Canel

Ante los recientes pronunciamientos infundados del gobierno estadounidense que califica a Cuba como una amenaza para la región, las autoridades caribeñas ratificaron que defenderán su soberanía y su derecho a existir libre e independiente.

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló en la red digital X que «bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba».

Más detalles en video:

