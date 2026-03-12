Lujo periodístico en la memoria: la UPEC consagra a Tubal Páez y a los mejores del año en el Memorial José Martí

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) convirtió este jueves el Memorial José Martí en un altar de la palabra y la ética, al celebrar el Día de la Prensa Cubana, con la entrega de sus más altos reconocimientos.

Bajo el lema que convoca este año a la profesión «La prensa tiene la misión primordial de defender la Revolución”, la ceremonia fue un sentido homenaje a las raíces mismas del periodismo revolucionario.

El momento cumbre llegó con la entrega del Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida al intelectual y periodista Tubal Páez Hernández, a quien la organización otorgó su Presidencia de Honor.

Con una trayectoria que abarca más de medio siglo, Páez —al frente de la UPEC durante dos décadas y con un paso inolvidable por publicaciones como Granma y Bohemia, y la Asamblea Nacional del Poder Popular— recibió el lauro con la misma honestidad y sencillez que, según confesó, han marcado su accionar como revolucionario y profesional.

Sus palabras resonaron en la sala como un espejo donde deben mirarse las nuevas generaciones. La jornada también sirvió para exaltar la creación contemporánea con los Premios Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año, en un abanico de categorías que incluyó Televisión, Radio, Prensa Escrita, Hipermedia, Fotorreporterismo y Periodismo Gráfico, así como para galardonar a los ganadores del VI Festival Nacional Virtual de la Prensa.

En un momento único de la celebración, marcado por la impronta del centenario del Comandante Fidel Castro, y como parte de este Festival se hizo entrega del Premio Especial por el Centenario de Fidel Castro Ruz. El lauro recayó en Ideas Multimedios, en reconocimiento a una obra que, desde la comunicación y la creación de contenidos, perpetúa el pensamiento y la obra del líder histórico de la Revolución Cubana. Fue, sin dudas, un instante de alta significación que subrayó el compromiso del gremio con la memoria histórica y el legado del estadista.

Las palabras centrales del homenaje estuvieron a cargo de Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, quien convocó a los periodistas cubanos a mantener la firmeza ética y la sensibilidad humana que distinguen a la prensa revolucionaria. En su intervención, Morlote Rivas subrayó la vigencia del pensamiento martiano y la impronta de Fidel en el ejercicio periodístico, al tiempo que instó a defender, desde la palabra y la imagen, la verdad de la Revolución en todos los escenarios.

En el año del centenario del Comandante Fidel Castro, y en el aniversario de la fundación del periódico Patria —ese grito independentista que fundara Martí para «congregar a los buenos»—, la UPEC reafirmó, en este espacio de mármol y memoria, el compromiso eterno del periodismo cubano con la verdad y la Revolución.

Presidieron el encuentro, Yuniasky Crespo, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC.