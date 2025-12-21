Llama Marrero Cruz a trabajar por una Habana más organizada y limpia

La recogida sistemática de desechos sólidos es una tarea fundamental, cuyo correcto funcionamiento impacta directamente en la calidad de vida de la población. Aunque se le dedica mayor esfuerzo en #LaHabana, aún los resultados no son los esperados. Este sábado se realizó la reunión de control de chequeo de acciones en la capital dirigida por el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz. Asistieron a este encuentro el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández y el vicepresidente de la República de #Cuba, Salvador Valdés Mesa, ambos miembros del Buró Político.