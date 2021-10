Lanza Trump su «VERDAD»

Fue noticia esta semana que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció finalmente el lanzamiento de Trump Media Technology Group (TMTG), su propia empresa mediática, con planes por el momento de abrir una red social y un servicio de vídeo por suscripción.

Según un comunicado emitido por el magnate neoyorquino su misión es la de «crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías ‘Big Tech’ de Silicon Valley»; y acusa a estas empresas de «haber usado su poder de manera unilateral para silenciar voces opositoras en Estados Unidos».

El primer producto de la nueva empresa será la red social «TRUTH Social» (traducido al español La Plataforma Verdad). «Estoy emocionado de enviar mi primera VERDAD en TRUTH Social muy pronto. TMTG se fundó con la misión de dar voz a todos», añadió Trump en el mensaje difundido esta semana.

Reporta el diario argentino La Nación que la plataforma digital tiene previsto un lanzamiento beta en noviembre y un despliegue completo en el primer trimestre de 2022. “Es la primera de las tres etapas en los planes de la compañía, seguida de un servicio de suscripción de video a pedido, llamado TMTG+, que contará con entretenimiento, noticias y podcasts, según el comunicado de prensa.

“La compañía prevé competir eventualmente contra el servicio en la nube de Amazon y Google Cloud”.

Recordemos que las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y la empresa Google, amonestaron al ex inquilino de la Casa Blanca por emplear sus perfiles personales para incitar a sus hordas de seguidores a tomar el Capitolio por la fuerza el pasado 6 de enero al no querer reconocer la victoria por estrecho margen de su rival demócrata Joe Biden.

En su momento expresó: “¡La gente de nuestro país no lo tolerará! Estas empresas corruptas de redes sociales deben pagar un precio político y nunca más se les debe permitir que destruyan y diezmen nuestro proceso electoral”.

Una “verdadera” bomba en Wall Street

A los dos días de la bomba informativa literalmente, Digital World Acquisition Corp, la empresa que se fusionará con TRUTH, explotó en Wall Street, luego que sus acciones se dispararan por segundo día, más de 200%. Un éxito que ilustra tanto la fiebre especulativa como la popularidad del expresidente, informa el diario La Nación.

Explica un artículo del periódico ecuatoriano El Universo que “Digital World Acquisition Corp, que se intercambia bajo el símbolo DWAC en el Nasdaq, es una sociedad de adquisición con propósito específico o SPAC en inglés: este tipo de empresas son simples cascarones que cotizan en bolsa y luego se fusionan con una empresa a la que aportan fondos que levantaron al ingresar al mercado a través de la venta inicial de acciones.

“Estos vehículos financieros son una forma popular de entrar en bolsa, más fácil, rápida, y barata que las tradicionales IPO (oferta pública de venta de acciones) que cobró fuerza en los mercados occidentales desde hace dos años”.

Señalan diferentes medios que la razón de este disparo en la bolsa de valores por DWAC ilustran el apetito de los inversores por el proyecto del exmandatario estadounidense, la popularidad en las bases de votantes, así como entre gran parte de los miembros del Partido Republicano, más allá de su polémica conducta y controversial mandato presidencial.

Llamó a allanar el Capitolio y le invadieron TRUTH

Más allá de su éxito en Wall Street, no le escampa a Donald Trump. A solo horas de anunciar el futuro lanzamiento de TRUTH Social, internautas lograron acceder a esta a través de otra dirección online y causaron estragos.

El redactor de la web de tecnología The Daily Dot, Mikael Thalen, se registró bajo el nombre ‘donaldtrump’; mientras que Drew Harwell, del Washington Post, lo hizo como ‘mikepence’. El diario español El Mundo informa que “pocas horas después de que se produjeran esas gamberradas, el link que permitía entrar en la red social había sido borrado. Presumiblemente, esos falsos nombres serán, también, eliminados”.

It appears the team behind Trump’s social media platform ‘TRUTH Social’ have been testing out several versions of the site, including one based on Pleroma.

Of course, I was able to register the account @realDonaldTrump as the site is publicly accessible to anyone. pic.twitter.com/EUPCMHAzZi

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) October 21, 2021