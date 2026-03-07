Cuba lamenta decisión de Jamaica de cesar cooperación en salud

La Cancillería de Cuba publicó el comunicado titulado “Cuba lamenta decisión del gobierno de #Jamaica de cesar cooperación médica, cediendo a presiones de Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el 4 de marzo, la Cancillería de Jamaica notificó a la Embajada cubana en ese país la decisión unilateral de rescindir el acuerdo de cooperación médica que ha unido a ambas naciones durante décadas.

Una medida que pone fin a un vínculo histórico en materia de salud entre ambos pueblos.

