Cuba implementa protocolos para la recuperación del SEN

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba notificó en sus redes sociales que a las 11:05 de hoy ocurrió una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la tercera ocurrida en el país en un lapso de ocho días.

De inmediato comenzaron a activar los protocolos para la recuperación gradual del SEN, priorizando la creación de microsistemas para dar energía a centros vitales como hospitales, estaciones de bombeo y acueductos, entre otros.

Esta nueva caída se produce en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba por parte de Estados Unidos, que impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles a la nación caribeña.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, las cuales se representa otro de los efectos visibles de los multimillonarios efectos acumulados del bloqueo que más de 60 años mantiene Washington contra la mayor de las Antillas, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector, realidad que ha sido condenada en múltiples espacios internacionales por la mayoría de la comunidad global.