La Demajagua: la semilla de una nación y la Revolución

A 153 años del grito de Yara aun repican las campanas de libertad y patriotismo. El levantamiento armado del 10 de octubre de 1868 en la hacienda La Demajagua no solo marcó el inicio de las guerras independentistas contra el colonialismo español, sino el nacimiento de la Revolución Cubana.

Era cuestión solo de tiempo que estallara en la Isla la gesta separatista tras cuatro siglos de sometimiento y explotación colonialista que conllevaron a una situación insalvable por vías pacíficas entre los criollos y la metrópoli española. No había otra alternativa sino la lucha.

Previsto para el 14 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, uno de los líderes insurgentes de oriente corría el riesgo de ser apresado en cualquier momento por las autoridades, decidió adelantar el acontecimiento. Esa mañana en el ingenio azucarero La Demajagua (a 13 kilómetros de la ciudad de Manzanillo, en la actual provincia de Granma) Céspedes, se presentó con una bandera, símbolo de la insurrección y con palabras emocionadas cargadas de amor y rebeldía, comunicó a sus esclavos que a partir de ese momento eran hombres libres y los exhortó a unirse a la causa libertadora:

“Ciudadanos, ese sol que veis alzarse por la cumbre del Turquino, viene a alumbrar el primer día de libertad e independencia de Cuba”.

Tanto él, como los hacendados e intelectuales que lo siguieron en aquel acontecimiento, aportaron a esta contienda los ideales más progresistas de la época y fundaron la República en Armas, una nación que surgía por la voluntad y perseverancia de sus hijos; más allá de sus discrepancias y desencuentros.

El Manifiesto… constituyó una guía para el proceso emancipatorio y fue la primera declaración de independencia de Cuba. A través de este texto Céspedes expuso las causas que motivaron al estallido en lo económico, político y lo social. El documento planteaba que en la nación por la que se luchaba existían plenos derechos y libertad de palabra para los ciudadanos, y que se mantendrían relaciones de libre comercio con todos los países.

Otra idea a destacar entre los objetivos de la contienda revolucionaria, contemplada en el Manifiesto del 10 de Octubre, era que “la guerra no es contra España, sino contra la explotación colonial española”; precepto mantenido años después por el Apóstol en la preparación y estallido de la Guerra Necesaria en 1865.

Refiriéndose al legado de los sucesos del 10 de octubre de 1868, el Comandante en Jefe Fidel Catro en el acto por la conmemoración de su centenario expresó:

“Quizás para muchos la nación o la patria ha sido algo así como un fenómeno natural, quizás para muchos la nación cubana y la conciencia de nacionalidad existieron siempre (…) Hace 100 años no existía esa conciencia, hace 100 años no existía la nacionalidad cubana, hace 100 años no existía un pueblo con pleno sentido de un interés común y de un destino común (…)

“Por eso hoy nosotros, los revolucionarios de esta generación, nuestro pueblo revolucionario puede sentir esa íntima y profunda satisfacción de estarles rindiendo a Céspedes, a los luchadores por nuestra independencia, el único tributo, el más honesto, el más sincero, el más profundo: ¡el tributo de un pueblo que recogió los frutos de sus sacrificios, y al cabo de cien años les rinde este tributo de un pueblo unido, de un poder del pueblo, de un pueblo consciente, y de una revolución victoriosa dispuesta a seguir indoblegablemente, firmemente e invenciblemente la marcha hacia adelante!”

Esa madrugada de 1868, cerca de las cuatro, ya Céspedes estaba en pie, pues según pensaba: “el primer deber de un soldado de la libertad es que no lo sorprenda la aurora dormido”. Unas horas después lazó el grito de independencia.

Ese fue el inicio indispensable que abrió el camino a la única y verdadera libertad de los cubanos. A más de un siglo y medio después sigue retumbando la voz de El Padre de la Patria cuando en el primer aniversario del alzamiento en La Demajagua instó a sus compatriotas:

“¡Cubanos! El último esfuerzo y conseguiréis el objeto sacrosanto que os habéis propuesto. Unión, constancia, confianza, y nuestros enemigos, vencidos en el campo de la política pronto lo serán en el campo de batalla… Cuba ocupa ya un puesto entre las Naciones del mundo y no dilatará el día en que con toda seguridad y satisfacción podamos exclamar: ¡Viva la República! ¡Viva la Soberanía del Pueblo!”